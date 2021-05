Ramírez realiza trabalho técnico e tático na reapresentação do Inter

publicidade

Menos de 24 horas depois de perder para o Juventude, no primeiro jogo da semifinal do Gauchão, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou. Apesar do pouco tempo até o jogo pela terceira rodada do grupo B da Libertadores, contra o Olímpia, o técnico Miguel Ángel Ramírez trabalhou com o grupo de suplentes. Entre eles, Taison, que deve fazer a estreia contra os paraguaios na quarta-feira, no Beira-Rio.

O jogador não pode jogar na Montanha dos Vinhedos porque foi contratado após o encerramento das inscrições no estadual. Carlos Palácio, expulso contra o Deportivo Táchira, não poderá atuar na quarta-feira e deve ser substituído pelo ídolo colorado.

Na coletiva após a derrota para o Juventude, Ramírez destacou que Taison já teve 10 dias de trabalhos com os novos companheiros e está por dentro de como a equipe do Inter deve atuar. O restante do time deve ser o mesmo da derrota para Juventude.

Os atletas que estiveram em campo na Montanha dos Vinhedos realizaram trabalhos regenerativos, obrigatórios no dia subsequente aos jogos, na academia. O restante do elenco trabalho técnica e taticamente com o treinador.

Além da atividade desta segunda-feira, Ramírez ainda terá o trabalho de terça-feira, às 16h30min, para definir o time. O jogo contra o Olímpia é o terceiro do grupo B da Libertadores e está marcado para quarta-feira, às 21h, no Beira-Rio.

Bom dia, torcida colorada! Equipe treina nesta manhã no CT. Quarta tem Libertadores! #VamoInter pic.twitter.com/0egGv8KEQY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 3, 2021

Veja Também