Renê e Alan Patrick são novidades em treino do Inter

Após vencer o Coritiba por 3 a 0 na abertura da 14ª rodada do Brasileirão, o Inter retomou os trabalhos na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes contou com retornos importantes: Renê e Alan Patrick, que ficam à disposição para o confronto contra o Colo-Colo na terça-feira, às 21h30, em Santiago, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O trabalho com bola foi para os jogadores que não iniciaram na vitória contra o Coxa. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia, além de uma corrida leve ao redor do gramado.

Recuperados de sintomas gripais, Alan Patrick e Paulo Victor treinaram normalmente. Outra novidade foi Renê. O lateral-esquerdo foi liberado pelo Departamento Médico do clube após se recuperar de lesão muscular na coxa direita e está à disposição de Mano Menezes para o compromisso no Chile. Além dos três atletas, Gabriel Mercado, Moisés e David, que cumpriram suspensão no Brasileirão, também retornam.

Em contrapartida, o treinador colorado não poderá contar com Fabricio Bustos e Wanderson para o início do mata-mata da Sul-Americana. O lateral-direito deixou o campo no primeiro tempo do jogo contra os paranaenses por causa de um desconforto muscular na coxa direita. Já o atacante se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

O Inter volta a treinar neste domingo, às 10h. Nesta atividade, Mano Menezes vai encaminhar a escalação colorada que vai estar em campo no Estádio Monumental, na capital chilena.

