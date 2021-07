“Resultado poderia ser pior”, admite Herrmann após derrota do Inter para o São Paulo

publicidade

A quarta-feira não foi nada boa para o Inter. Mas o 2 a 0 para o São Paulo poderia ter sido ainda mais doloroso na opinião do vice-presidente de futebol do Inter, João Patrício Herrmann. “Fomos muito mal e o resultado poderia ter sido até pior”, avaliou ele, em entrevista coletiva após a partida.

Não só isso. Ele reconheceu a má fase do Inter no Brasileirão. “De forma alguma não podemos deixar de entender que o momento é ruim”, disse. “Nossos números são bastante tímidos e não estão do tamanho do Internacional.”

O dirigente garantiu que a cobrança interna está forte e projetou melhoras com os reforços que estão para serem disponibilizados ao técnico Diego Aguirre. Será uma maneira, conforme ele, de encerrar a necessidade de improvisações feitas pelo treinador. Um deles pode ser o meia Taison, que está se recuperando de lesão.

Herrmann também defendeu o grupo, mas pediu paciência. “Fiz um levantamento e 16 jogadores são sub-21”, apontou. Se por um lado, o uso de jovens faz coro ao discurso, ele admitiu que às vezes pode faltar experiência. Ainda assim, assegurou que “mentalmente” o grupo é forte.

Para o Gre-Nal do próximo sábado, em que os dois chegam em crise, o vice de futebol disse enxergar uma chance de encerrar a má fase. “É um clássico difícil, mas também é uma oportunidade. Vamos ver quem vai aproveitar essa oportunidade no sábado que vem”, resumiu.

O próximo compromisso do Inter é o clássico Gre-Nal. O confronto diante do Grêmio, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, acontece no sábado, às 16h30min, na Arena.

