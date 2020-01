Reunião definirá aproveitamento de garotos no Inter

publicidade

O Inter deve ter novidades não apenas na comissão técnica na reapresentação do elenco para a temporada 2020, que acontece nesta quarta-feira, às 16h30min. Uma reunião na noite desta terça-feira entre a comissão técnica do Inter, o Departamento Médico e a direção de categorias de base deve definir quais garotos devem ser aproveitados no início da temporada, especialmente por conta das carências do elenco neste início de ano.

Entre os nomes confirmados, os dos atacantes Netto e de João Peglow. O segundo já é bem conhecido de alguns torcedores. Com a seleção brasileira sub-17, Peglow participou do título mundial da categoria, conquistado no fim de 2019.

Outros garotos que devem compor o elenco já estavam no time principal do Inter na temporada passada, tendo algumas oportunidades ao longo do ano. A tendência é que esses jogadores sejam ainda mais utilizados nesta temporada. Entre os nomes, os laterais Heitor e Erik, e o meia Zé Aldo, destaque do time de transição colorado, e campeão brasileiro de aspirantes.

As carências

Apenas três zagueiros devem se reapresentar nesta quarta-feira. São eles Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Roberto. Bruno Fuchs está com a seleção olímpica e Klaus acertou sua ida para o Ceará. Assim, a reunião pode definir a promoção de mais um defensor para reforçar a equipe principal.

O ataque será reforçado por garotos também em função das saídas. Nomes como Rafael Sobis, Tréllez e Pedro Lucas não permanecem no Inter para 2020. Por isso, o ataque está entre os setores a ser reforçado pelos garotos, com Peglow e Netto.

Entre os atacantes, Paolo Guerrero também se reapresenta, já que não houve acerto com o Boca Juniors. William Pottker e Wellington Silva, por ora, também seguem, apesar de não se saber exatamente em que condição física Pottker está, após encerrar o ano lesionado.

Outro nome próximo de acertar com o Inter e reforçar o ataque é o de Marcos Guilherme, que não permanece no Al Wheda e pode ser anunciado pelo Colorado em breve.