Reunião nesta terça deve selar acerto entre Inter e Ramírez

publicidade

Uma reunião nesta terça-feira encaminha os últimos detalhes para a contratação de Miguel Ángel Ramírez como novo técnico do Inter. A informação é do diretor executivo, Paulo Bracks, que concedeu entrevista coletiva após a vitória colorada sobre o Juventude, por 1 a 0.

O treinador espanhol já está em Porto Alegre: “Ele assistiu ao jogo hoje e amanhã temos reuniões pra poder definir”, afirmou Bracks, que, ao longo da coletiva, tratou com otimismo o acerto com o técnico. De acordo com Bracks, Ramírez chegou acompanhado de mais três profissionais – um preparador físico, um auxiliar e um analista de desempenho

O dirigente também admitiu conversas para a contratar o atacante Carlos Palacios, de 20 anos. O jogador atualmente atua pelo Unión Española. “Temos feito algumas conversas, mas não há nada definido”, disse Bracks. Por outro lado, Bracks descartou uma procura por Gabriel Neves, do Nacional, de Montevidéu.

Veja Também