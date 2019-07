Roberto Melo: vitória revela alternativas e mostra "Inter no caminho certo"

publicidade

A vitória do Inter sobre o Ceará, neste sábado com um time reserva, consolidou a aposta de direção e comissão técnica coloradas em usar escalações alternativas no Brasileirão. A avaliação foi feita pelo vice-presidente de futebol, Roberto Melo.

"O Ceará não é qualquer equipe, venceu antes o Palmeiras por 2 a 0. Sabíamos da dificuldade e foi importante por todo isso", comentou o dirigente. "Isso mostra que estamos no caminho certo", acrescentou Melo.

Outro ponto de destaque, segundo o vice-presidente, é que a condição de dar oportunidades aos jovens atletas reforça as mudanças no modo de trabalhar do Colorado. "Inclusive na restruturação que fizemos na categoria de base", citou.

"Evidente que vencer é muito importante, dá confiança para o trabalho e para o planejamento", reforçou Melo. Ele admitiu que o grupo sentiu alguma dificuldade, entretanto. "São atletas que não vêm jogando, então é natural que sintam no decorrer do jogo. Mas correram bastante e atuaram de forma bem organizada para uma formação que não tinha feito nenhuma partida."

A maioria dos jogadores titulares do Inter foi preservada em razão do confronto de volta com o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores. Depois de ter vencido por 1 a 0 em Montevidéu, a equipe colorada está a um empate da classificação. O jogo será na quarta-feira, às 19h15min, no Beira-Rio.