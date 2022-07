Romero cita ensinamentos de Gallardo e Crespo para se encaixar no ataque do Inter

publicidade

Novo reforço do Inter, anunciado nesta sexta-feira, Braian Romero recebeu a camisa nove, herdada de Wesley Moraes, e foi apresentado à torcida no começo da tarde. Ao falar do seu futuro no Colorado, Romero citou as lições aprendidas com Marcelo Gallardo e Hernán Crespo para se encaixar no ataque vermelho.

"Foi um prazer ser dirigido pelo Marcelo Gallardo. E com ele aprendi muito a trabalhar e estar preparado para qualquer coisa. Já o (Hernán) Crespo me ensinou a ser centroavante. Mudei de posição ao trabalhar com ele. O primeiro treino em que fui colocado ali, observado por ele, fiz três gols. A partir dali, ganhei confiança e foi todo um processo para poder atuar na posição. Ele (Crespo) foi um grande centroavante e me passou muita experiência. Tenho muita vontade de ir bem aqui no Beira-Rio", declarou Romero.

Romero demonstrou estar inteirado da situação do Inter no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O argentino demonstrou fome de bola e disse estar preparado para atuar já neste domingo, diante do Atlético-MG. "Vi algumas partidas do Inter e percebi que temos jogadores técnicos e rápidos, que se assemelham as minhas características. Acho que vou complementar bem a equipe. Claro que vamos precisar de todos para que o time possa seguir crescendo", afirmou.

Romero recebeu a camisa 9 / Foto: Ricardo Duarte / Inter / Divulgação / CP

O novo camisa nove colorado disse que está tranquilo para enfrentar a concorrência por uma vaga no ataque colorado. Romero terá de batalhar por uma vaga no time com Alemão, Mikael e Matheus Cadorini. "Tive a oportunidade de falar com o técnico (Mano Menezes) e estou contente com esta chance e com projeto que me foi apresentado. Fui buscado pelas minhas características e creio que sejam diferentes dos demais. Acho que isso é bom porque irá gerar uma concorrência interna e fazer com que todos joguem bem e não relaxem. Tenho confiança plena de que tudo irá correr bem", acrescentou.

Artilheiro da Copa Sul-Americana em 2020, quando foi campeão com o Defensa Y Justicia, Romero também mira a melhora da equipe no Campeonato Brasileiro. "Temos a Sul-Americana pela frente e dar essa alegria para a torcida, mas antes disso há o Brasileirão. Sei que estamos perto dos líderes, a alguns pontos de distância do Palmeiras e precisamos recuperar isso nas próximas rodadas", comentou.