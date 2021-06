Série de jogos deve desgastar Inter fisicamente para retorno da Libertadores, prevê Aguirre

publicidade

O técnico do Inter, Diego Aguirre, após o empate em 1 a 1 com o América-MG, em Belo Horizonte, concedeu entrevista para a rádio DelSol, do Uruguai, e comentou sobre a preocupação que tem com a intensa e difícil sequência de partidas que a equipe terá até a primeira partida das oitavas contra o Olímpia pela Libertadores. Uma semana depois de assumir a função, o Colorado venceu a Chapecoense e empatou com os mineiros, ambos fora de casa. Com mais quatro compromissos pelo Brasileiro, a previsão é de um grande desgaste até o jogo contra os paraguaios no dia 15 de julho.

“Hoje empatamos em Minas Gerais. Na quarta-feira, pegamos o Palmeiras, em casa. No sábado, o Corinthians, em São Paulo. Na quarta-feira, jogamos com o São Paulo, em Porto Alegre, no domingo, com o Grêmio, no estádio deles, e, três dias depois, enfrentamos o Olímpia. É uma competição mortal (o Brasileirão). Isso faz com que cheguemos um pouco desgastado na Copa (Libertadores). Se tivéssemos um calendário com mais descansos, poderíamos ter uma maior possibilidade de ganhar a Copa. (…) Claro que podemos vencer (a Copa). Se não acreditasse, não podia treinar o Inter”, destacou.

Aguirre revelou que chegou a questionar os dirigentes sobre a possibilidade de ter novamente Leandro Fernández no grupo, mas relembrou que o contrato dele com o Inter acaba no fim do empréstimo ao Nacional. Os radialistas ainda perguntaram ao treinador se o Colorado estava negociando a contratação de Brian Rodríguez, atualmente no Los Angeles, dos Estado Unidos.

“Não há nada. É um nome interessante, pois é um tremendo jogador, mas foi um dos vários nomes que trabalhamos. Era uma possibilidade. Não há nada definido e tão pouco uma negociação. Não tenho essa informação, mas creio que não há negociação hoje em dia”, declarou.

Ao ser questionado se poderá substituir Óscar Tabárez no comando técnico da seleção uruguaia, Aguirre relembrou que há 10 anos tem a mesma resposta para a pergunta, mas não deixou claro se aceitaria uma proposta após a Copa América. “Se um dia acontecer, será espetacular, mas nunca deixei de trabalhar por essa possibilidade e assim seguirei”, afirmou.

O Inter treina na tarde desta segunda-feira visando o jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, às 19h, o Colorado recebe no Beira-Rio o Palmeiras, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. A equipe de Aguirre tem nove e ocupa a 13ª colocação.

