"Sabemos que estamos trabalhando em um lugar seguro", afirma Marcos Guilherme

O atacante Marcos Guilherme, em entrevista à assessoria de imprensa do Inter, nesta quarta-feira, prestou solidariedade aos colegas que tiveram resultado positivo para Covid-19, mas relatou que os jogadores se sentem seguros com os protocolos feitos pelo Clube.

"O controle é importantíssimo, nos dá segurança de seguir trabalhando e mantermos nossas famílias seguras. Levamos essa segurança pra eles, sabendo que os protocolos estão sendo seguidos", afirmou. De acordo com o jogador, os casos não ocorreram dentro do clube, no dia-a-dia dos treinamentos, mas em outras atividades essenciais, que os atletas também precisam fazer, como "ir ao mercado".

Para Marcos Guilherme, os protocolos permitem a realização de treinamentos coletivos e novas atividades com bola, mas, de qualquer forma, a possibilidade de ir ao CT é benéfica.

"Somos atletas profissionais, infelizmente ficamos um tempo só treinando em casa e mentalmente isto é complicado. Agora, não conseguimos fazer os trabalhos coletivos e ode ser que daqui a um mês se inicie uma grande competição. Por isso, o quanto antes é melhor voltarmos a esses treinos, infelizmente não temos a liberação, mas é sempre bom vir aqui, pra mente, trabalhar, ver os companheiros", finalizou.