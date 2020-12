Saravia tem futuro indefinido no Inter de 2021

publicidade

Um dos assuntos tratados no encontro que deu início à transição da presidência do Inter foi a formação do grupo de jogadores para 2021. Principalmente, as renovações de contrato. Está definido que o volante Musto voltará ao Huesca, da Espanha. D’Alessandro despediu-se no sábado passado. Portanto, o único jogador cujo contrato se encerra este mês e que o Inter tem interesse na renovação é Renzo Saravia, que pertence ao Porto.

Neste momento, o lateral trabalha para recuperar-se de uma grave lesão no joelho direito. Em tese, ele deve voltar aos treinos normais e aos jogos nos primeiros meses de 2021. Há algumas semanas, o diretor executivo Rodrigo Caetano já havia encaminhado com o Porto, que é dono dos direitos federativos do jogador, a renovação do empréstimo. O assunto, agora, está na mão de Alessandro Barcellos, o presidente eleito.

