Sarrafiore elogia posicionamento mais perto do gol com Coudet

Entre as novidades de Eduardo Coudet na vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira, certamente a titularidade de Sarrafiore chamou a atenção do torcedor. E não apenas isso: acostumado a jogar na faixa de meio campo na temporada passada, o argentino esteve mais perto do gol na partida na Serra.

Após a partida, o jogador mostrou-se satisfeito com a nova função. Disse estar contente, e se sentindo "muito melhor" mais próximo do gol. "Ali me sinto bem. Posso cumprir qualquer função. Uma vitória importante, precisamos ganhar", resumiu.

(JUVxINT) ⏰ 14'/1T: Sarrafiore ia guardando o primeiro e o zagueirão tirou com o braço. Daí não! Penalidade máxima! #VamoInter #Gauchão2020 🇦🇹 pic.twitter.com/qKseKGnnV9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2020

O autor do gol também mostrou felicidade com a estreia. Thiago Galhardo citou o pouco tempo de trabalho com Coudet - pouco mais de duas semanas - mas frisou que já foi possível ver marcas do trabalho do novo técnico. "Estrear com gol é sempre importante. Com vitória, mais ainda. Não tem nada melhor", destacou.

(JUVxINT) ⏰ 16'/1T: GOLEIRO PRUM LADO, BOLA PRO OUTRO! Thiago Galhardo, de pênalti, faz o primeiro do Inter em 2020 e o primeiro dele com o manto colorado! VAMOOOO!!! #VamoInter #Gauchão2020 🇦🇹💪 pic.twitter.com/q88U2l6zWY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2020

Outro estreante teve boa atuação. O volante Musto, que muitas vezes desceu até a própria área para buscar a bola entre os zagueiros, como um líbero, chamou a atenção. O argentino disse estar "contente pelo triunfo", mesmo com a dificuldade em estrear em campo complicado. "Agora é seguir evoluindo. Fizemos muitas coisas bem, e outras para melhorar", ponderou.

Agora, o Inter se prepara para o primeiro jogo em casa na Era Coudet. No domingo, às 19h, o Colorado recebe o Pelotas, no Beira-Rio, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.