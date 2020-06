Secretário de Esportes elogia estrutura e protocolos de treinos do Inter

publicidade

O secretário de Esportes do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas, acompanhou na manhã desta quinta-feira o treinamento físico do Inter no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Acompanhado pelo presidente Marcelo Medeiros e outros integrantes da direção, Vargas conheceu todos os cuidados e protocolos que o clube utiliza para evitar a propagação da Covid-19.

“Ficamos impressionados com toda segurança e os métodos científicos que o Inter adota. Isso não nos surpreende, porque já sabemos a grandeza do clube. Vamos levar todas essas informações ao governo. A estrutura aqui é acima da média”, afirmou.

O secretário acompanhou toda a rotina que os jogadores têm desde que chegam ao CT, durante os trabalhos físicos no gramado e até eles deixarem o local. Na parte do campo, ele conversou com o técnico Eduardo Coudet e com D’Alessandro, ao lado de Medeiros e do diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano.

“Importante uma autoridade ver esse trabalho que está sendo feito há sete semanas. Já era uma informação pública todo cuidado com que a gente vem trabalhando, cumprindo os protocolos e sendo referência para federações e outros clubes. Esses parâmetros são importantes para tomar uma decisão segura e discutir a volta do futebol”, disse o vice-presidente Alessandro Barcellos.

Nesta quinta-feira, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, irá se reunir com o governador Eduardo Leite para tratar da volta do estadual. Francisco Vargas, que na quarta-feira visitou o CT presidente Luiz Carvalho, do Grêmio, participará do encontro.