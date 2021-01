Seleção do Peru espera contar com Guerrero para as eliminatórias, em março

publicidade

Em entrevista a um veículo local, um membro da comissão técnica da Seleção do Peru disse esperar contar com o atacante Paolo Guerrero, do Inter, que se recupera de cirurgia no joelho, para os jogos das eliminatórias da Copa, em março. No entanto, o Inter não crê na confirmação desse prazo.

A seleção do Peru tem rodada dupla pelas eliminatórias no fim de março. No dia 25, enfrenta a Bolívia, fora de casa. No dia 30, recebe a Venezuela. Não há confirmação de horários para as partidas.

Faltando dois meses para os jogos, a comissão técnica disse monitorar os jogadores, em contato constante, e está otimista para ter Guerrero nos dois confrontos.

Consultado, o departamento médico do Inter não crê que a projeção feita pela seleção vá se confirmar. O jogador está longe de voltar a treinar com bola, realizando no máximo algumas corridas leves como parte da recuperação da grave lesão no joelho.

O atacante Paolo Guerrero está afastado dos gramados desde agosto do ano passado. Ele teve constatada uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito na derrota do Inter para o Fluminense. O jogador passou por cirurgia, mas ainda não há previsão de retorno. No entanto, isso não deve ocorrer na atual temporada.

Sem o atacante, o Inter enfrenta o Bragantino, neste domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 33ª rodada, acontece no Estádio Beira-Rio.