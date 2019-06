Sem D’Alessandro, Odair Hellmann comanda treino leve para os titulares

publicidade

Apesar de treinar em uma área aberta para o público, no CT do Parque Gigante, o Inter realizou nesta quinta-feira uma atividade fechada à imprensa. No momento em que os jornalistas foram autorizados a acompanhar o treino, o grupo realizava um recreativo. Na sequência, o grupo foi dividido entre os que atuaram contra o Avaí e os suplentes. Os reservas realizaram um treino com bola em campo reduzido.

Já Zeca, Emerson Santos, Cuesta, Uendel, Lindoso, Edenilson, Nonato, Parede, Nico López e Sóbis fizeram uma atividade leve com bola. D’Alessandro fez trabalho regenerativo na academia.

A tendência é de que o argentino seja preservado devido à sequência de jogos e volte ao time contra o Bahia, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Se Odair optar por preservar o meia, Guilherme Parede deve ser a opção. Patrick é a opção para a vaga ou ainda para substituir Nonato, que vem sentindo problemas físicos nas últimas partidas.

Desta forma, Inter deverá atuar com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso; Edenilson, Nonato (Patrick), Guilherme Parede (D’Alessandro / Patrick) e Nico López; Rafael Sobis. Após o almoço, a delegação inicia viagem para o Rio de Janeiro.

E essa visita? Taison está aqui no CT acompanhando a atividade colorada. #VamoInter pic.twitter.com/iRDb3CSnTf — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 6 de junho de 2019

O Inter enfrenta o Vasco da Gama, na sexta-feira, às 20h30min, no estádio da São Januário. Se vencer, o Colorado chegará aos 16 pontos e se iguala ao número do líder Palmeiras, porém, com dois jogos a mais. O clube paulista ainda não teve a definição de quem ganhará os pontos da partida contra o Botafogo.