Sobis e Nonato treinam com bola na primeira atividade do Inter na semana

* Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Inter treinou pela primeira vez na semana após a vitória contra a Chapecoense, por 1 a 0, neste domingo. A atividade no CT Parque Gigante, na tarde desta segunda-feira, já visa a preparação da equipe de Odair Hellmann para o duelo contra o Flamengo, na quarta-feira.

As boas notícias para os Colorados ficaram por conta de dois jogadores que não estavam à disposição no último jogo. Tanto Sobis quanto Nonato participaram normalmente do trabalho com bola. A dupla ainda deve ser reavaliada antes do jogo para saber se estará à disposição de Odair.

Rafael Sobis e Nonato participam do treino de quem não jogou ontem. Se responderem bem à atividade, ficam à disposição pro jogo contra o Flamengo. @FutebolGuaiba #LigaNaGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) September 23, 2019

Caso Nonato tenha condições, Odair poderá promover uma das trocas mais pedidas pelos torcedores. Patrick, questionado pelas atuações diante de Flamengo, pela Libertadores, e do Athletico-PR, na final da Copa do Brasil, pode deixar o time para a entrada do jovem, que teve boas atuações com a equipe reserva.

Já D'Alessandro, que ficou fora da final da Copa do Brasil, segue sem condições de jogo. Com dores musculares, ele não entrará em campo na próxima rodada do Brasileirão.

Odair comanda atividade de construção ofensiva e finalização em campo. #VamoInter pic.twitter.com/s0HdYRSoQm — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 23, 2019

Na atividade, o técnico Odair Hellmann realizou trabalhos de finalização e de construção ofensiva. A definição do time deve acontecer no trabalho fechado, marcado para esta terça-feira, antes da viagem da delegação ao Rio de Janeiro.

O próximo compromisso do Inter, diante do Flamengo, ocorre na quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. A expectativa de público para o confronto é de mais de 53 mil pessoas.