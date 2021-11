STJD concede efeito suspensivo, e Edenílson vira opção para confronto diante do Fluminense

publicidade

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) concedeu efeito suspensivo a decisão que punia o meio-campo Edenílson com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Palmeiras, pela 27ª rodada. Assim, o camisa 8 poderá atuar diante do Fluminense, na quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. A informação foi confirmada pelo advogado do clube, Rogério Pastl, pelo Twitter.

No julgamento realizado pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD, Edenílson foi punido por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem. De acordo com o relato da súmula da partida, o jogador do Inter chamou o juiz de ladrão do c*, além de ter dito: “Vocês vieram aqui para nos roubar, cambada de ladrão”. Como já havia cumprido uma das punições, o meio-campista teria que cumprir a segunda diante do Fluminense, mas coube ao Inter recorrer.

A presença de Edenílson no elenco é um alívio para o técnico Diego Aguirre. Yuri Alberto e Daniel ainda seguem no departamento médico e são dúvidas para a partida no Rio de Janeiro.

Veja Também