Suspensão de Lindoso abre disputa no meio campo do Inter

A suspensão do titular Rodrigo Lindoso abriu disputa no meio campo do Inter. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Santos e desfalca a equipe no confronto diante do Atlético-GO, no fim de semana.

O mais cotado para a vaga é o volante Johnny. Nesse caso, Aguirre manteria as características da posição e continuaria com um jogador para reforçar a marcação no setor.

No entanto, caso opte por um time um pouco mais ofensivo, Aguirre pode promover a troca por peças mais ofensivas. Nesse caso, os meias Boschillia e Caio Vidal. O último, que chegou a ser titular, perdeu espaço com Aguirre.

O próximo treino acontece na tarde desta quarta-feira, às 15h30min. A tendência é que as demais posições no setor se mantenham, com a formação com Dourado, Patrick, Edenilson e Taison ganhando sequência e ajudando nos últimos resultados positivos.

Outra possibilidade é Mauricio. O jogador retornou aos trabalhos e participou do primeiro treino da semana, visando o confronto contra o Atlético-GO, nesta terça-feira. No entanto, por estar voltando de lesão, o jogador corre por fora na briga pela titularidade. O meia-atacante Juan Cuesta também foi liberado pelo DM do Inter e já participa das atividades ao longo da semana.

O Inter enfrenta o Atlético-GO, no domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, acontece no Antônio Accioly, em Goiânia.