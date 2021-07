Técnico Fábio Matias troca o Inter pelo Flamengo

publicidade

O técnico Fábio Matias não é mais técnico da equipe Sub-20 do Inter. O clube informou na tarde desta terça-feira que o treinador pagou a multa rescisória e não comanda mais o time. Matias irá comandar o time Sub-20 do rubronegro carioca.

A passagem encerra hoje é a segunda do profissional pelo clube. A primeira iniciou em 2016 no time sub-17 e, no ano seguinte, subiu para a sub-20. Em 2018, saiu do Colorado para comandar o Figueirense. Em 2019, retornou ao Inter.

No ano passado, Fábio Matías comandou a equipe que conquistou a Copa São Paulo, ao bater o Grêmio nos pênaltis. No começo da temporada 2021, ele comandou uma equipe alternativa misturando jogadores da base e do grupo profissional no Campeonato Gaúcho. Na oportunidade comandou o time em três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

