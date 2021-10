Taison classifica como "final" confronto direto contra o Red Bull Bragantino

publicidade

O atacante Taison chamou de "final" o confonto direto contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira. As duas equipes sonham com vaga direta na Libertadores de 2022: os paulistas estão na quinta posição, com 42 pontos, e o colorado é o sétimo, com três a menos.

De acordo com ele, o grupo sentiu a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, já que os demais resultados ajudaram. Mas que não há abatimento, e o foco está no jogo contra o Bragantino. "É uma final para nós. Vamos jogar na nossa casa e precisamos nos impor diante de uma grande equipe para buscar a vitória", avaliou.

Mais uma vez, manifestou a alegria por estar de volta ao Inter, e disse que sentiu muita falta da presença do torcedor no Beira-Rio. "Eles nos deixam mais perto dos nossos objetivos. Precisam vir nos apoiar, porque aqui na nossa casa somos muito fortes", assegurou.

O Inter enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20h. O jogo atrasado é válido pela 19ª rodada do Brasileirão, e acontece no estádio Nabi Abi Chedid.

