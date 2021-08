Taison comemora primeiro gol e explica gesto antirracista: "sofri preconceito na Ucrânia"

publicidade

O Inter viveu uma noite de gala no Maracanã na noite deste domingo, com a vitória por 4 a 0 sobre o Flamengo. E ela foi ainda mais especial para o atacante Taison, que anotou seu primeiro gol com a camisa do colorado desde o retorno ao futebol brasileiro.

O jogador frisou a importância do resultado diante do mau momento vivido pela equipe, diante de um adversário que "vai brigar pelo título". E explicou a comemoração antirracista. "Sofri preconceito na Ucrânia. Sempre que fizer gol vou comemorar dessa maneira", frisou.

Já o atacante Yuri Alberto anotou um hat-trick e levou a bola do jogo para casa. Após a boa atuação, não escondeu a satisfação com o resultado. "Foi uma noite especial, poder voltar a ganhar no Maracanã, fazendo três gols. A ficha não caiu ainda", comemorou.

O Inter volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fluminense, às 20h30min. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio.