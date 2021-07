Taison e Saraiva são liberados para treinos no Inter

publicidade

Em sua primeira semana completa para treinos no Inter desde que retornou ao clube, o técnico Diego Aguirre ganhou dois reforços em nível de titularidade: o meia Taison e o lateral Saravia. Ambos foram liberados pelo departamento médico e participaram da atividade desta terça-feira.

No Parque Gigante, Aguirre comandou exercícios técnicos e táticos para os atletas que não atuaram na última partida. O restante do grupo fez trabalho físico na academia. O atacante Paolo Guerrero iniciou nesta terça o retreinamento com preparação física. Ele foi reintegrado ao grupo.

Sem poder contar com os atacantes Yuri Alberto e Thiago Galhardo para o jogo contra o Cuiabá, o técnico não sabe se poderá ter Patrick, que ainda sente desconforto muscular e está sendo avaliado diariamente no clube.

O grupo colorado retoma os treinos na manhã desta quarta. O Inter enfrenta o Cuiabá às 20h do próximo sábado, no estádio Beira-Rio.

Veja Também