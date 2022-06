Taison nega "rebelião" de jogadores do Inter e garante situação resolvida com direção

publicidade

O meia Taison utilizou suas redes sociais para se manifestar oficialmente após o adiamento do treinamento do Inter na manhã desta quarta-feira no CT Parque Gigante para o período da tarde. A alteração do horário da atividade, que chegou a ser cancelada, ocorreu em função da insatisfação dos atletas com o atraso de pagamentos relacionados aos direitos de imagem. De acordo com o meia, ele não liderou o protesto e tudo foi resolvido internamente. "Me colocaram como líder de uma rebelião dos jogadores. Nada disso aconteceu. Foi uma conversa, a gente já se acertou, já treinamos. Eu sou capitão e tenho que dar minha cara a tapa como sempre falo", afirmou.

Por fim, na sequência de vídeos publicados, o camisa 7 avaliou que as críticas devem ficar direcionadas ao seu desempenho dentro de campo e lamentou o fato de seus familiares estarem sendo alvos de ameaças.

"Se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, sabe a pessoa que eu sou. Critiquem a mim. Deixem minha família de fora. Critiquem a mim. Pode falar qualquer coisa, mas não acreditem em tudo que está acontecendo. Abraço ao torcedor colorado de verdade". O jogador garantiu que irá tomar as medidas legais cabíveis contra as ameaças que vem sofrendo nas redes sociais.

Presidente admitiu surpresa com postura do elenco

Mais cedo, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, admitiu a situação, a quitação parcial da dívida e relatou ter sido pego de surpresa pelo movimento dos atletas. "Os jogadores, por óbvio, tem o direito como todos os trabalhadores. Portanto, não vou fazer juízo quanto ao direito e legitimidade ao time de manifestação. O que surpreendeu é que esse assunto vinha sendo resolvido. Então, agora, é olhar para frente e virar a página. Essa situação está resolvida. Não é a primeira vez nem a última que isso acontece", disse.

Depois do imbróglio, o Inter treinou no período da tarde e seguiu com a preparação para o final de semana. O próximo adversário do Inter é o Red Bull Bragantino no domingo, às 19h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos na tabela de classificação, os gaúchos ocupam a 12ª colocação.