Taison se coloca à disposição para reestrear pelo Inter já na terça-feira

publicidade

No que depender da vontade do novo reforço do Inter, Taison, a estreia em seu retorno ao Colorado pode acontecer já na próxima terça-feira, às 19h15min, contra o Always Ready, na Bolívia, pela Libertadores. Em live nas redes sociais do clube no final da tarde desta sexta-feira, o atacante explicou que estava treinando na Ucrânia e se sente pronto para jogar o quanto antes com o "manto colorado".

"Isso não depende de mim, depende do Mister, depende do departamento, da comissão técnica. Estou treinando bem, continuei treinando aqui, estou preparado e quero logo jogar. Ainda não conversei com o treinador, mas, se precisar, estou pronto e louco para falar com ele também", pontuou.

No entanto, como o próprio ressaltou, para sua estreia ocorrer não depende somente dele – que chega na próxima semana em Porto Alegre, mas também do técnico Miguel Ángel Ramírez e de sua regularização. "Estou muito feliz por estar de volta a minha casa. Estar de volta ao lado dos colorados. Vocês não tem noção como foram esses dias para mim, essas semanas foram muitos díficeis. Estava tentando voltar o mais rápido possível. Agradeço a direção por isso".

Sobre sua chegada na Capital, Taison pede que os torcedores não façam aglomerações no aeroporto, em função da Covid-19. "E se cuidem na pandemia. Não podemos lotar o aeroporto. Estamos vivendo um momento terrível, muitas pessoas perdendo familiares", advertiu. "Queria muito, mas por favor se cuidem."

Nitidamente feliz por sua volta para casa, o atacante agradeceu a paciência do torcedor pelo seu retorno e admitiu que as frustração – dos não retornos – também eram sentidas por ele. "Agradeço vocês pela paciência para me esperar. Alguns torcedores estavam cansados, todos anos essa novela, mas ela acabou. Sei que algumas pessoas estavam duvidando da volta, tive propostas de fora, mas estava na hora de voltar para o Inter".

"Vontade do atleta fez diferença", reitera presidente do Inter

Em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, o presidente Alessandro Barcellos garantiu que o clube trabalha para regularizar o atacante o quanto antes. "Estamos trabalhando para aquilo que é necessário para a inscrição e a ativação. A Conmebol nos permite fazer uma inscrição prévia, de jogadores que ainda não estejam habilitados no BID, já comunicamos a Conmebol e trabalhamos para regularizar o BID e ai ele fica à disposição".

Ainda sobre Taison, Barcellos enfatizou que a vontade do atleta de voltar e entender o momento financeiro do Inter fez diferença na negociação. "Foi muito importante o desejo do Taison, a forma como ele e seu staff tratou essa negociação. Todos sabem a dificuldade que nos encontramos no aspecto economico e financeiro. E isso está dentro dos nossos objetivos, manter o equilibrio e seguir competitivos".

Veja Também