Taison se diz "machucado", mas projeta reconstruir relação com a torcida do Inter

publicidade

Autor de um gol na vitória diante do Coritiba nesta sexta-feira, o meia Taison voltou a negar que tenha motivado a "rebelião", que transferiu o horário de um treinamento no CT Parque Gigante por atrasos nos pagamentos de direito de imagem. Segundo ele, a situação abalou sua relação com os torcedores do Inter. Hoje, ele entrou vaiado, mas deixou o campo com alguns aplausos.

"O torcedor do Inter também me machucou muito, mas eu entendo. Entendo, porque o torcedor tem todo o direito de acreditar nas coisas que, às vezes, são mentira. Foi uma mentira, porque eu não fiz isso aí e jamais vou fazer", afirmou. "Quero ser vaiado pelo meu desempenho em campo e não por coisas que não são verdade".

Sobre o episódio, o meia defendeu que a não realização do treino foi consensual entre os atletas. "Algumas pessoas me acusaram de eu ter feito algo que eu nunca ia fazer na minha vida, de barrar meus jogadores de treinar. Não é da minha índole", declarou na zona mista. "Tinha 35 jogadores dentro de um vestiário. Todo mundo falou. E aí foram lá e falaram que foi o Taison que foi quem fez. Isso é errado. Eu não vou parar 35 jogadores. Eu sei a situação que o Clube passa e vim já sabendo. Então, jamais faria isso", acrescentou.

O camisa 7 reitera que a forma como o episódio transcorreu acabou atingindo também seus familiares. "Não foi só a mim, como a minha esposa, que está com 8 meses de gravidez. Atingiu minha mãe e isso me chateou muito, de coração", disse.

O jogador garante que deseja reconstruir sua relação com os torcedores do Inter e reconquistar o carinho das arquibancadas. "Eu tenho um carinho imenso pela torcida, pelo Clube. Gratidão. E eu espero que eles possam ter por mim, porque muitos jogadores saem e não voltam pro Clube e eu voltei. Essa é a diferença. Eu voltei sabendo de tudo que o Clube estava passando. Eu quero, um dia, acabar minha carreira aqui no Internacional. Quando sair daqui, sair pela porta da frente e agradecer a todos (torcedores) por tudo que fazem por mim", finalizou.

Veja Também