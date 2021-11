Taison tem lesão confirmada e fica afastado por dez dias

publicidade

Na lista de relacionados para o confronto diante do Juventude divulgada pelo Inter nesta terça-feira, duas surpresas: Taison e Moisés, ambos lesionados, não viajam a Caxias do Sul e desfalcam a equipe de Diego Aguirre nesta reta final de Brasileirão. A situação mais grave é do meia-atacante, que ficará dez dias afastado dos gramados. Com isso, o atacante desfalcará o Colorado em Caxias e também nas partidas diante do Athletico-PR (13/11), Cuiabá (17/11) e Flamengo (20/11).

Já a situação do lateral é mais tranquila. Conforme o departamento médico Colorado, por não ter participado dos treinos antes do Gre-Nal, Moisés ficou de fora do elenco em Caxias para concluir a recuperação da lesão da coxa esquerda e deve retornar na próxima partida.

Outros desfalques no Alfredo Jaconi

Quem também segue de fora é o goleiro Daniel. Ele se recupera de uma fissura nas costelas e o Colorado trata com cautela sua recuperação. O entendimento é que Lomba vem dando conta do recado.

O lateral-direito Saravia e o meia Patrick, suspensos, não integram a lista. A tendência é que Mercado ganhe a vaga na lateral. No Gre-Nal, o argentino teve boa atuação entrando na segunda etapa e freando os avanços de Douglas Costa.

Sem Taison e sem Patrick, Aguirre terá um bom quebra-cabeça para solucionar no meio de campo. Mauricio, substituto natural de ambos, entrará no time, mas uma vaga ainda segue em aberto. Boschilia é o favorito para compor o time.

Um provável Inter deve ter Marcelo Lomba; Mercado, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Dourado e Lindoso; Edenilson, Boschilia e Mauricio; Yuri Alberto.