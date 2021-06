Taison tem lesão muscular na coxa direita e desfalca o Inter por pelo menos um mês

publicidade

O Inter confirmou, no fim da tarde desta quinta-feira, uma lesão muscular na coxa direita do atacante Taison. De acordo com o departamento médico do clube, ele deve desfalcar o time por pelo menos um mês.

Conforme o DM do clube, o período estimado de recuperação é de três a quatro semanas. Assim, deve desfalcar o time por pelo menos um mês.

O jogador deixou o campo sentindo dores na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, ainda no início do segundo tempo. Ele foi reavaliado e a lesão foi confirmada.

Assim, Taison deve desfalcar o Inter no Gre-Nal do Campeonato Brasileiro, na 11ª rodada, e pelo menos no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, diante do Olimpia. À tarde, em suas redes sociais, o atacante lamentou a lesão.

Outro jogador que sentiu na partida e também precisou ser substituído foi o zagueiro Cuesta. Ele teve constatada uma contusão no tórax, mas sem fratura. O defensor deve passar por reavaliação diária.

Assim, com desfalque de Taison e Cuesta como dúvida, o Inter recebe o Ceará no Beira-Rio, no domingo, às 16h. A partida é válida pela 5ª rodada do Brasileirão.

