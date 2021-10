Taison treina normalmente e deve atuar contra a Chapecoense

publicidade

O Inter não deve divulgar oficialmente, mas Taison treinou nos últimos dias e deve integrar o time que enfrenta a Chapecoense, no domingo, às 11h, no estádio Beira-Rio. Com suspeita de Covid-19, o meia foi afastado da delegação que viajou para o Ceará, mas já realizou exames, que descartaram a contaminação. Por isso, ele foi reintegrado ao grupo e trabalhou sob o comando de Diego Aguirre.

Com isso, o técnico ganhar uma arma ofensiva extra em sua tentativa de conquistar os três pontos em casa, diante da torcida, neste domingo. Com a volta de Taison, Caio Vidal e Maurício brigam pela vaga que resta no meio-campo, que seria de Edenilson, se ele não estivesse à serviço da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Patrick, apesar das últimas atuações, está confirmado.

No domingo, após onze anos, será o reencontro de Taison com o torcedor colorado na arquibancada do Beira-Rio. Desde que regressou ao Colorado, o futebol seguiu com portões fechados pela pandemia da Covid-19.