Taison treina normalmente e deve voltar ao time do Inter contra o Bahia

Em campanha de recuperação no Brasileirão e mirando a parte de cima da tabela, o Inter deve contar com um reforço importante a partida contra o Bahia, no próximo final de semana, no estádio Beira-Rio. O meia Taison trabalhou normalmente nesta terça-feira com o grupo de jogadores e pode ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. O jogador não atua desde a partida contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão.

Com invencibilidade de sete partidas no campeonato, a equipe colorada treinou nesta tarde no CT Parque Gigante. Quem atuou na vitória diante do Fortaleza fez exercícios físicos e regenerativos na academia e depois correu ao redor do gramado.

O restante do grupo foi ao campo para os trabalhos com bola. O treinador Diego Aguirre comandou um treinamento de posse de bola, depois um jogo de oito contra oito, dando início à preparação da equipe.

