Talleres aumenta proposta por Medina, técnico cotado para assumir o Inter

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Talleres aumentou a proposta para renovar com o técnico Alexander Medina, um dos mais cotados para ser o comandante do Inter na temporada 2022. A informação foi confirmada pelo repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva.

O presidente do clube de Cordoba, Andrés Fassi, confirmou que, nesta terça-feira, aumentou a proposta em 30%. A resposta de Medina ao clube deve ser dada até quarta-feira.

Assim, cresce no clube argentino a confiança na permanência de Medina. O Inter tem outros nomes na mira, como o técnico do Colón, Eduardo Domínguez.

O Talleres tem um calendário longo pela frente em 2022. A equipe disputa a fase de grupos da Libertadores e, por isso, pretender dar continuidade ao trabalho de Medina, por entender que trata-se de um jogador que já conhece o grupo e o clube.

O uruguaio Medina é uma das sensações da temporada 2021 no futebol argentino. Jogou junto com o atual técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, no Nacional do Uruguai e, depois, também no clube de Montevideu, foi treinado por Gallardo.

Como treinador, atingiu grandes resultados na temporada 2021. Foi terceiro colocado no Campeonato Nacional, com apenas 1 ponto a menos que o vice-campeão, Defensa Y Justicia. Na Copa Argentina, foi vice-campeão, após empatar em 0 a 0 com o Boca Juniors no tempo normal e perder nos pênaltis por 5 a 4.

