Tolima jamais perdeu em casa na Libertadores para clubes brasileiros

Adversário do Inter nesta quarta-feira, Tolima jamais perdeu para clubes brasileiros em casa pela Copa Libertadores da América. Desde a primeira participação em 1982, o clube colombiano empatou um jogo e venceu os outros três. Em todas as participações na principal competição sul-americana, o clube fez 54 jogos, com 20 vitórias (37%), 19 empates (35%) e 15 derrotas (28%). Em casa, foram 27 jogos, com 12 vitórias, 10 empates e cinco derrotas.

“Vai ser um jogo difícil. Sabemos que o Tolima, em casa, é forte. É um time novo, ligeiro e com caras inteligentes e muito rápidos na frente”, declarou D’Alessandro em coletiva.

O Grêmio foi o primeiro brasileiro a enfrentar o Tolima e perdeu em Ibagué por 1 a 0 no dia 27 de março de 2007. O Tricolor disputava a liderança do grupo, mas sofreu o gol aos 33 minutos do primeiro tempo em uma falha do goleiro argentino Saja. O resultado foi a primeira derrota da equipe de Mano Menezes na temporada. No jogo da volta, o Grêmio venceu pelo mesmo placar. O clube colombiano acabou não somando mais nenhum ponto e ficou de fora das fases decisivas.

Em 2011, após empate em 0 a 0, em São Paulo, o Tolima venceu o Corinthians, por 2 a 0. Doze dias depois da desclassificação na pré-Libertadores, o centrovante Ronaldo Nazário anunciou a despedida do futebol. Na mesma edição, empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, mas foi goleado em Minas Gerais, por 6 a 1. Mais uma vez, terminou em terceiro do grupo e não classificou.

No ano passado, o clube colombiano venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, em Ibagué, e depois perdeu em Curitiba, pelo mesmo placar. Novamente, acabou eliminado na fase de grupo da Libertadores.

“Vamos tratar de fazer uma boa partida para definir a vaga diante de 45 mil torcedores do Inter. Temos que usar toda a nossa experiência para controlar a partida e para conhecer o rival dentro de campo. Temos que dar um pouco a mais, pois o planejamento para todo o ano passa por esses jogos”, ressaltou D’Alessandro.

