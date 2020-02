Tolima volta a vencer Macará e será adversário do Inter na próxima fase da Pré-Libertadores

publicidade

O Inter já conhece seu adversário na próxima fase da pré-Libertadores. É o Tolima, da Colômbia, que voltou a vencer o Macará, do Equador, novamente por 1 a 0, e garantiu passagem para a próxima etapa da competição. O jogo aconteceu na noite desta terça-feira, em Ibagué, na Colômbia.

O único gol da partida foi marcado por Campaz, aos 42 minutos do primeiro tempo, em belo chute cruzado de fora da área. Aos 15 do segundo tempo, Molina, do Macará, foi expulso, facilitando ainda mais a missão dos colombianos, que apenas administraram a vantagem adquirida nos 180 minutos. No placar agregado, vitória do Tolima por 2 a 0, garantindo vaga na terceira fase da pré-Libertadores.

A equipe é velha conhecida dos brasileiros em disputa de Libertadores. Em 2011, quando o formato da fase prévia era diferente, eliminou o Corinthians. Em 2007, a equipe esteve na chave do Grêmio na competição continental.

O jogo de ida acontece na Colômbia, e a partida de volta será disputada em Porto Alegre. Por conta do clássico Gre-Nal, do sábado, a tendência é que o Inter viaje no domingo. A equipe irá com voo fretado até Bogotá, e depois seguirá de ônibus até Ibagué.

Ainda não há data definida para o jogo entre Tolima x Inter, mas a partida acontece no meio da próxima semana. A tendência é que o jogo seja disputado na terça, 18, ou quarta, 19. A definição ainda depende da Conmebol.