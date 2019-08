Torcedor que assediou repórter da Rádio Guaíba é suspenso do quadro social do Inter

publicidade

O torcedor que assediou a repórter Laura Gross, da Rádio Guaíba, no jogo do Inter contra o River Plate, pela Libertadores, no dia 3 de abril, foi punido pelo Conselho Deliberativo do clube. A agressão ocorreu antes da partida, no lado de fora do Beira Rio, quando a repórter foi agarrada à força por um torcedor, que tentou beijá-la.

O torcedor já havia sido identificado pelo Inter na ocasião. A Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do clube decidiu pela suspensão. O agressor irá ficar 12 meses afastado do quadro social do Inter.

Em seu Twitter, a jornalista comentou a decisão do Inter: