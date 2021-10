Torcedores de Inter e Corinthians entram em confronto em Porto Alegre

publicidade

Uma cena violenta ocorreu uma hora antes do começo do jogo entre Inter e Corinthians, no Beira-Rio. Torcedores dos dois clubes entraram em confronto na tarde deste domingo nas imediações do estádio.

Um ônibus com corintianos teria parado antes de chegar próximo ao Beira-Rio. A partir daí, começo uma briga com colorados. Um integrante de uma torcida organizada do Inter foi espancado, ficando no chão e com marcas de sangue. O torcedor ficou estendido na grama do Parque Marinha do Brasil. A confusão só foi contida com a chegada de alguns integrantes da Brigada Militar.