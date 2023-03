Torcedores do Inter fazem fila para comprar ingressos para o Gre-Nal

publicidade

Torcedores do Inter fizeram fila na manhã desta quinta-feira para comprar ingressos do Gre-Nal deste domingo, marcado para as 20h, na Arena. Por conta do forte calor, parte do grupo de colorados foi colocado dentro do Gigantinho. No entanto, a procura fez com que a multidão se estendesse até as imediações do ginásio, já no lado de fora do pátio do complexo do Beira-Rio.

Enquanto isso, Mano Menezes trabalha a equipe para o Gre-Nal deste domingo. O treinador não deverá ter problemas de escalação e deverá usar a mesma formação dos últimos jogos. Pedro Henrique e Wanderson seguirão como titulares.

