Torcida do Inter poderá fazer check-in a partir de segunda-feira

O Inter irá abrir o check-in para o jogo contra a Chapecoense, que será no dia 10 de outubro, na próxima segunda-feira. A partida marcará a volta de torcedores ao Beira-Rio depois de mais de um ano e meio. Seguindo orientações do decreto do Governo do Estado, o estádio poderá receber 30% da capacidade, cerca de 15 mil torcedores.

Neste momento, todos os torcedores deverão fazer check-in, independente da modalidade. A disponibilização da ferramenta de confirmação de entrada no jogo se dará de forma escalonada, conforme for a modalidade de associação, iniciando no dia 4 e indo até 8 de outubro. Caso restem lugares disponíveis, haverá uma repescagem no dia 9, segundo o clube.

O Inter publicou um passo a passo sobre como os torcedores devem proceder para garantir a entrada no jogo. O acesso ao Beira-Rio, por ora, seguirá diferenciado, com apenas cinco entradas. Em cada uma delas, haverá medição de tempoeratura, checagem do comprovante vacinal, além de revista pessoal. O uso da máscara será obrigatório ao longo do jogo.

Dentro do Beira-Rio, cada torcedor deverá permanecer no lugar indicado e distante pelo menos um metro dos mais próximos.

