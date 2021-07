Torcida organizada do Inter protesta com faixas no Beira-Rio

publicidade

Uma torcida organizada do Inter estendeu faixas de protesto contra a direção e jogadores na tarde sexta-feira, na véspera do duelo contra o Cuiabá. A manifestação ocorre por insatisfação diante dos maus resultados recentes do clube.

As imagens foram divulgadas em uma rede social da torcida organizada. Entre os alvos, estiveram o vice presidente de futebol, João Patrício Herrmann, e jogadores como Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick.

As faixas estampavam frases como "Fora João Patrício", "Dourado chorão" e "Pior elenco da história". Também havia pedidos de respeito à história do clube e ofensas como "mercenários".

Em entrevista à Rádio Guaíba nesta sexta-feira, o vice-presidente de relacionamento social do Inter, Cauê Vieira, afirmou que as faixas já foram retiradas. De acordo com ele, as manifestações são legítimas, "desde aconteçam de forma pacífica e não tragam prejuízos ao clube", afirmou.

Em meio ao momento conturbado, o Inter enfrenta o Cuiabá, no sábado, às 20h. A partida, válida pela 14ª rodada, acontece no Beira-Rio.