"Trabalho é diferente", afirma Lomba sobre Inter de Coudet

Mesmo com a parada pelo coronavírus, a repercussão do trabalho de Eduardo Coudet, à frente do Inter a poucos meses, segue repercutindo no grupo. Desta vez, foi Marcelo Lomba quem rasgou elogios ao comandante, no canal por assinatura Fox Sports.

Lomba destacou que o técnico tem colocado "coisas novas", e que o Inter não é igual aos anos anteriores. "O trabalho do Coudet é diferente. Temos que estar atentos aos treinamentos. Ele exige muita intensidade", afirmou o goleiro para o programa Expediente Futebol.

Lomba também relembrou outros momentos da carreira. Ex-goleiro de Bahia, Flamengo e Ponte Preta, afirmou viver o melhor momento da carreira no Inter. "Minha melhor fase é agora. Aqui, tenho a chance de jogar grandes jogos e grandes competições, além de disputar títulos", comemorou.