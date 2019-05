Treino confirma Inter com titulares para enfrentar o Paysandu

publicidade

O treinamento do Inter desta quarta-feira no CT Parque Gigante confirmou que o técnico Odair Hellmann mandará a equipe titular a campo para enfrentar o Paysandu nesta quinta pela Copa do Brasil. A entrada de Emerson Santos no lugar do lesionado Rodrigo Moledo será a única mudança em relação ao time que venceu o CSA no domingo pelo Brasileirão.

A primeira parte do treino desta quarta-feira foi realizada com portões fechados. Quando a imprensa teve acesso, o time montado era o seguinte: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Lindoso, Edenilson; Nico López, D’Alessandro e Nonato; Paolo Guerrero. O esquema no trabalho era o 4-2-3-1.

Inter e Paysandu se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Beira-Rio pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta, em Belém, está marcado para a próxima quarta. Além do zagueiro Rodrigo Moledo, os volantes Rodrigo Dourado e Patrick também são desfalques para o confronto.