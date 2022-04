Vasco anuncia compra em definitivo de Carlos Palacios do Inter

publicidade

O jovem chileno Carlos Palacios, de 21 anos, não é mais jogador do Inter. Contratado ainda com o treinador Miguel Ángel Ramírez no começo de 2021 e pouco aproveitado pelo técnico Alexander Medina nesta temporada, o atleta acertou sua ida para o Vasco, que anunciou a compra na tarde desta quarta-feira, para a disputa da Série B.

👉 https://t.co/raOefEGMTw#VascoDaGama pic.twitter.com/2dli7dKTWn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 6, 2022

O cruz-maltino adquiriu 70% dos direitos federativos junto ao Colorado. Ele assinou até 30 de abril de 2025 e já treina no CT Moacyr Barbosa.

Considerado uma joia do futebol chileno, Palacios não conseguiu reproduzir o bom rendimento no Unión Española, do Chile, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Foram 35 jogos e três assistências, sem se firmar como titular com nenhum dos treinadores com quem trabalhou: Ramírez, Diego Aguirre e Cacique Medina.

