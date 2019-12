Vice do Inter confirma dispensa de cinco jogadores

publicidade

O novo vice-presidente do Inter, Alessandro Barcellos, confirmou, na manhã deste domingo, que os jogadores Emerson Santos, Guilherme Parede, Neilton, Matheus Galdezani e Rithely foram dispensados pelo clube após a rescisão dos seus contratos.

Segundo Barcellos, os reforços para o ano que vem só serão anunciados após a confirmação. Por isso, prefere não criar expectativas com grandes nomes. "O torcedor pode ficar tranquilo que estamos trabalhando para ter um time intenso e competitivo. Em 2020, o Inter vai brigar pelos campeonatos que disputar", contou em entrevista para a Rádio Guaíba. Entre os planos para a próxima temporada, o vice ainda disse que o clube pretente aproveitar a base e mesclar os jogadores com o grupo principal.

A renovação de D'Alessandro tem sido tratado com atenção e cuidado, garantiu o vice. "Atleta é refência dentro e fora de campo. No momento certo, vamos comunicar o desfecho desta conversa".

Apesar das investidas do Boca Juniors, Barcellos garantiu que Paolo Guerrero deve permanecer no Colorado na próxima temporada. "Guerrero tem contrato com o clube. A ideia é que cumpra o contrato e siga nos ajudando em 2020".