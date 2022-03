Vitória no Gre-Nal vira parâmetro no Inter

publicidade

Se quiser passar pelo Grêmio, chegar à decisão do Campeonato Gaúcho e continuar sonhando com o título, o Inter terá que repetir o que ele mesmo já fez, exatamente contra o maior rival, há menos de uma semana. A atuação na vitória no Gre-Nal 435 serve como uma espécie de parâmetro, um modelo a ser repetido nos dois jogos seguintes, o primeiro no Beira-Rio, no sábado, e o outro na Arena, provavelmente na noite da próxima quarta-feira.

Naquele jogo, o Inter teve a intensidade pedida por Alexander Cacique Medina desde o seu desembarque em Porto Alegre. Dominou o jogo, encurralou o adversário e poderia ter até feito mais gols, segundo o próprio treinador em sua entrevista coletiva. Segundo avaliação dos dirigentes e também da comissão técnica, enfrentar o Grêmio desperta no time colorado um tipo de ambição que ele não consegue repetir contra outros adversários.

Veja Também

“O Gre-Nal é outra coisa. É outra motivação, outra pressão”, enfatizou o técnico, em entrevista após o empate por 1 a 1 como Guarany, na última rodada da fase classificatória do Gauchão, no sábado. “O Gre-Nal é um jogo grande. A gente sabe da importância. Agora, vamos nos preparar bem e fazer dois grandes jogos para conseguir passar à final do Gauchão”, concorda o volante Gabriel.

Pelo menos a escalação deve ser praticamente a mesma do mais recente Gre-Nal. Em tese, a única mudança é na lateral-esquerda, onde Moisés sofreu uma entorse no joelho direito, que o afastará por cerca de um mês dos treinos e nos jogos. Paulo Victor é a opção mais lógica, mas Cacique Medina não descarta testar uma outra alternativa devido ao baixo rendimento do reserva na oportunidade que recebeu, contra o Guarany, em Bagé.

Neste caso, o técnico teria que improvisar um jogador de outra posição na lateral-esquerda. Tempo para treinar e testar opções não faltará ao longo da semana. Depois de voltar de Bagé, o grupo colorado ganhou o domingo de folga, mas já retomou o trabalho. Boschilia, com um desconforto muscular, não treinou ontem pela manhã e será avaliado nos próximos dias, mas deve ficar à disposição.