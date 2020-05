"Vontade sempre foi ficar", relata empresário sobre renovação de Dourado

publicidade

Mesmo sem atuar desde julho de 2019, o volante Rodrigo Dourado teve seu contrato renovado com o Inter nesta sexta-feira. Agora, o vínculo do jogador de 25 anos irá até o final de 2022. Segundo o empresário do atleta, Gilmar Veloz, a vontade do atleta sempre foi permanecer no Colorado. "O jogador demonstrou vontade de continuar e o Inter sempre deu apoio a ele, nunca o abandonou e isso é muito importante neste momento de lesões em sequência", afirmou, em entrevista à Rádio Guaíba na tarde desta sexta-feira.

A última partida do jogador foi na derrota para o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho de 2019. Desde então, o jogador passou por tratamento conservador, depois por cirurgias e teve diversas expectativas de retorno frustradas. Com isso, especulou-se uma eventual transferência de Dourado para outras equipes nacionais e internacionais.

De acordo com Veloz, houve procura: "Recebi duas consultas da Itália pelo Rodrigo e algumas sondagens, mas o entendimento dele é de que, se for para sair, tem de ser num bom momento por isso quer dar continuidade ao trabalho no Inter", ressaltou.

Com 25 anos, Dourado, segundo o empresário, "sempre teve consultas em janelas europeias" e que por conta de sua posição, volante, a idade para uma transferência ao mercado europeu não pesa tanto.