"Vou trabalhar amanhã no Inter como no primeiro dia", afirma Odair

Apesar de não ter sua presença confirmada na casamata para domingo, pelo vice-presidente Roberto Melo, o técnico Odair Hellmann projetou se apresentar normalmente com o Inter. "Eu vou trabalhar amanhã como trabalhei no meu primeiro dia", frisou.

"Voltamos a Porto Alegre e estarei como quando recebi minha primeira oportunidade", definiu Odair. "Vou buscar soluções e situações em conversas e treinamentos, com convicção no que a gente faz no dia a dia", acrescentou.

O treinador salientou, porém, que a sequência não é favorável. "No futebol o resultado sempre vai balizar. É pelo resultado que estou aqui. Esse é o primeiro momento nesse 1 ano e 11 meses de quatro jogos sem vencer", avaliou Odair.

Ele analisou a situação como normal dentro da realidade de um grande clube. "Qualquer profissional à frente do Inter vai sofrer pressão sempre. Comigo não foi diferente, desde o primeiro dia. Talvez até um pouco a mais."