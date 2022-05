Wanderson comemora adaptação rápida e já manifesta desejo de permanecer no Inter

publicidade

O atacante Wanderson não só caiu nas graças da torcida de maneira muito rápida, como também vem tendo uma adaptação muito boa em Porto Alegre. O jogador, inclusive, manifestou seu desejo de permanecer no clube. Em entrevista ao repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, ele disse que espera que tudo "corra bem" no fim do ano, mas evitou projeções a médio e longo prazo.

Ele foi contratado por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, junto ao Krasnodar, da Rússia. Titular em todos os jogos com Mano Menezes, disputou sete partidas e anotou dois gols, se consolidando como principal alternativa no setor ofensivo.

Questionado sobre uma possível permanência após o fim do ano, ele é cauteloso, dizendo que as conversas serão feitas "mais para frente". Mas já manifesta o desejo de permanecer. "O foco é em cada partida, fazer o melhor possível para ajudar o Inter a continuar vencendo. Mas estou feliz aqui, me sentindo bem em Porto Alegre. Espero que tudo corra bem", afirmou.

A adaptação, de acordo com ele, está sendo "totalmente diferente" de quando foi atuar na Rússia e, por isso, muito mais fácil. E que desde que o projeto do Inter foi apresentado a ele, ficou bastante interessado em conversar e poder vestir a camisa do Inter. "Espero estar retribuindo todo o carinho que estou recebendo, para continuar dando alegria aos torcedores", frisou.

Ele também projetou o último jogo da fase de grupos na Sul-Americana. Atualmente, o Inter está empatado em pontos com o Guaireña, e a classificação será decidida na terça-feira que vem. O Inter lidera pelos critérios de desempate, e só um avança. "A tabela ficou um pouco complicada, a gente tem só um jogo para decidir. Mas não vamos pensar no outro jogo. A primeira coisa que temos que fazer é vencer aqui no Beira-Rio", resumiu.

Ainda sem saber se irá para o jogo, já que Mano Menezes deve poupar alguns titulares, o Inter enfrenta o Cuiabá, no sábado, às 21h, na Arena Pantanal, em jogo da 7ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, no Beira-Rio, às 21h30min, enfrenta o 9 de Outubro pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

