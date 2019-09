Wellington Silva é liberado e volta a ficar à disposição no Inter

publicidade

O Inter voltará a contar com Wellington Silva a partir deste sábado. O atacante, que viajou para a Espanha para prestar depoimento em um possível caso de manipulação de resultados, já foi liberado e poderá ficar à disposição do técnico Odair Hellmann para a decisão da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, na quarta-feira, 11 de setembro.

O atacante foi à Espanha depois de ser intimado a prestar depoimento na cidade de Valencia, por conta de uma demanda judicial feita pela Liga Espanhola. A decisão era relacionada ao Campeonato Espanhol de 2011, quando Welligton Silva atuava pelo Levante. O clube foi acusado de facilitar a derrota para o Zaragoza, com o objetivo de evitar o rebaixamento da equipe, em troca de compensação financeira.

Por jogar no clube espanhol, ele foi intimado a depor juntamente com outros jogadores na ocasião. Após prestar depoimento, foi liberado e retorna ao Inter neste sábado. O jogador, que não é titular, costuma ser alternativa para Odair Hellmann, entrando no segundo tempo das partidas.

Além do compromisso pela Copa do Brasil, o Inter tem mais um jogo antes da decisão. No sábado, às 19h, enfrenta o São Paulo, no Beira Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Colorado deve atuar com reservas na partida.