Yuri Alberto destaca parceria com Edenílson e valoriza treinos para bom momento do Inter

Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, Yuri Alberto valorizou os dias a mais para treinamento como uma das peças fundamentais para o bom momento do Inter no Brasileirão – já são sete jogos de invencibilidade. O atacante também reforçou a parceria com o volante Edenílson, que vive bom momento no campeonato, sendo artilheiro da competição com nove gols – Yuri tem seis.

“Ele vive um momento muito especial na carreira. É um cara que se entrega demais pelo time", disse o atacante. "Sempre buscamos nos procurar nos jogos e a maioria dos meus gols são com assistência dele. Espero que isso continue até o final do campeonato”, completou

Projetando o próximo confronto contra o Bahia, pela 22ª rodada, no domingo, às 16h, no Beira Rio, Yuri reforçou que a equipe "segue em uma evolução" para manter o bom momento. Porém, demonstrou cautela ao lembrar que a partir do confronto contra o Atlético-MG, na rodada seguinte, voltam os jogos de meio de semana, diminuindo o intervalo de dias para treino.

Perguntado sobre uma possível contratação de Daniel Alves, o atacante preferiu se esquivar. "Eu não escutei nada. Prefiro deixar essas coisas para a direção. Mas confesso que é um cara que eu respeito muito." Os dirigentes colorados, entretanto, negam com veemência qualquer tentativa de contratar o lateral-direito.