Yuri Alberto diz que Inter merecia a vitória no Gre-Nal

publicidade

O empate sem gols no clássico contra o Grêmio neste sábado em partida realizada na Arena do Grêmio não era o resultado esperado pelo Inter. O time do técnico Diego Aguirre esperava a vitória para abafar o início de crise que assombra o clube.

Após a partida, o atacante Yuri Alberto afirmou que se tivesse um vencedor no clássico seria o Internacional e elogiou o goleiro do Grêmio, que evitou dois gols dele, com duas defesas. "Quem mereceu a vitória foi o Inter. O melhor em campo foi o Gabriel Chapecó. Estivemos mais perto da vitória. Infelizmente, ela não veio", disse o atleta.

Veja Também

O técnico Diego Aguirre elogiou o empenho de seus jogadores. "Tivemos a volta do Taison e do Moisés e melhoramos bastante nossa atuação em comparação às outras partidas. Merecíamos a vitória, os jogadores mostraram personalidade", ressaltou.

O Inter tem apenas 11 pontos e não vence há cinco jogos. O time agora só volta a jogar no outro domingo, às 20h30, contra o Juventude no Beira-Rio. Mas antes, na quinta-feira às 21h30, vai enfrentar o Olímpia, no Paraguai, pela abertura das oitavas de final da Copa Libertadores.