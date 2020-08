Yuri Alberto festeja acerto com o Inter e afirma: "Sonho com um gol em Gre-Nal"

publicidade

Mais nova opção para o ataque colorado, o atacante de 19 anos, Yuri Alberto, se apresentou oficialmente ao Inter nesta segunda-feira, no estádio Beira-Rio e disse estar pronto para uma eventual estreia já nesta na quinta-feira, quando o Colorado enfrenta seu ex-clube, o Santos, às 19h30min, em Porto Alegre. Mas ele já está de olho em uma meta para mais adiante: gol em Gre-Nal.

“Eu quero estar disponível! Quem não quer participar de um jogo grande como este? Estou bem fisicamente, não no meu auge de algumas semanas atrás, mas até quinta-feira consigo restaurar esta capacidade física anterior”, garantiu o atacante, que ainda não atuou oficialmente desde a volta da pandemia.

O jovem, que é centroavante de origem, não descartou a possibilidade de formar uma dupla com o atual camisa 9 colorado, Paolo Guerrero, e reiterou que sua prioridade é “agregar” ao time. “Substituindo ele ou atuando ao lado, eu estou feliz de estar jogando pelo Inter”, disse. “Venho jogando como centroavante desde a base, mas atuei pela ponta na seleção sub-17, já joguei em muitas posições, fico à vontade de centroavante, mas também jogo bem pelo lado.”

Questionado sobre a negociação que sacramentou sua vinda ao Inter, Yuri ressaltou que a vontade dos dirigentes colorados contarem com ele fez diferença e agradeceu o carinho da torcida nas redes sociais. “Esse esforço do clube serviu de motivação. Fiquei ansioso, mas tranquilo e deixei nas mãos dos meus representantes. Também fiquei muito feliz com o que a torcida me mandou nas redes sociais, que acreditam em mim, estou muito contente, é um sonho realizado, o que mais esou ansioso é para fazer meus gols”, declarou.

O jejum do Inter em Gre-Nais também foi tema da coletiva de apresentação do atacante, que disse já estar sonhando com um gol no clássico. “Eu vim para agregar, para ajudar o esquema do Coudet. Sei que tem um desejo e um querer muito grande da torcida para ganhar um Gre-Nal e eu vim aqui preparado pra isso. Meu maior sonho nesse momento é um gol no Gre-Nal”, finalizou.

O Inter adquiriu 75% dos direitos do atleta, que vestirá a camisa 11 e assinou um contrato de cinco anos com o clube. “Entendemos que fizemos um grande negócio esportivo e na parte econômica, pois trata-se de um jovem e certamente nos renderá economicamente também”, afirmou o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano.