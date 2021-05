Yuri Alberto reclama de arbitragem "lamentável" e promete Inter "com tudo para segundo jogo"

publicidade

O Inter fez uma partida aquém do que pode neste domingo na derrota para o Juventude por 1 a 0, em Bento Gonçalves . Na visão do atacante Yuri Alberto, muitos fatores influenciaram na exibição ruim do time colorado no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. "Não é o que precisa melhorar, mas muitos fatores nos prejudicaram, como o gramado, a lamentável arbitragem", apontou o atacante, que mostrou confiança para a partida de volta, no próximo sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Agora vamos com tudo para o segundo jogo e, se Deus quiser, vamos conseguir a vitória para chegar até a final". A principal reclamação dos colorados foi de pênalti não marcado em cima de Palacios logo no começo do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0. O árbitro chegou a assinalar, mas votou atrás depois de consultar o VAR, usado pela primeira vez na temporda no Gauchão.



No jogo de volta da semifinal, o Inter precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para chegar na final, enquanto que uma vitória mínima leva a decisão para os pênaltis. Antes, o time entra em campo pela Copa Libertadores. Na liderança do Grupo B, com três pontos, o Internacional recebe o Olimpia, do Paraguai, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, pela terceira rodada.