Yuri Alberto sente desconforto no aquecimento e é preservado no Inter

Pouco antes da bola rolar contra o São Paulo na noite deste domingo, o Inter comunicou que o atacante Yuri Alberto sentiu um desconforto no tornozelo durante o aquecimento e por isso foi preservado da partida no Morumbi.

Após a partida, o técnico, Diego Aguirre, deixou no ar a possibilidade do jogador atuar o clássico. ""Não posso garantir que o Yuri vai jogar o Gre-Nal. Hoje ele é dúvida. Temos uma semana para avaliar. Ontem ele não treinou", comentou.

Yuri Alberto sentiu desconforto no tornozelo esquerdo durante o aquecimento no Morumbi e está fora do jogo. Joga Juan Cuesta